غادر، مساء أمس الأحد، 11 مصابا بفيروس كورونا مستشفى عين وسارة بالجلفة بعد تماثلهم للشفاء، ليلتحقوا بالـ 07 الآخرين الذين أعلن عن شفائهم وغادروا المستشفى قبل 03 أيام وهم من بلدية البيرين، هؤلاء المتعافين الـ 11 من بينهم 07 من بلدية حد الصحاري و الـ 04 الآخرين من بلدية سيدي لعجال.

وكان منذ أيام قد غادر طفل يبلغ من العمر 15 سنة مستشفى عين وسارة وهو من سكان البيرين رفقة مصاب آخر من مدينة عين وسارة ليرتفع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 20 شخصا من بين 45 مصاب بالولاية. وحسب مصادرنا، من المحتمل أن يغادر 04 مصابين آخر مستشفى الجلفة اليوم أو غدا على أكثر تقدير، لأنهم تماثلوا للشفاء و ينتظرون صدور التحاليل الأخيرة التي أرسلت لمعهد باستور.