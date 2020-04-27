قررت الجمعية العامة العادية لمركب الحجار بمجمع إيميتال، اليوم الاثنين، إقالة المدير العام للمركب شمس الدين معطالله، على خلفية خسائر قدرت بـ1400 مليار خلال سنة 2019.

وحسب بيان لمجمع ، فقد تم انتخاب رضا بلحاج وهو أحد إطارات المجمع مديرا عاما لمركب الحجار ليخلف معطالله الذي حمله أعضاء الجمعية العامة مسؤولية الخسائر السلبية للسنة المالية 2019، والتي قدرت بـ1400 مليار سنتيم كحصيلة أدخلت المركب في عجز مالي وصل إلى حد عدم القدرة على صب أجور العمال. وأضاف البيان أن انعقاد الجمعية العامة جاء من اجل وقف هذا النزيف بالرغم من الإستثمارات الضخمة التي خصصتها السلطات العمومية لإعادة تأهيل مركب الحجار.