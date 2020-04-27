أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، اليوم الاثنين، في كلمة تمهيدية له خلال لقاء تشاوري مع جمعيات أولياء التلاميذ، أنه لا وجود لسنة بيضاء، بخصوص السنة الدراسية الجارية.

وتابع، أنه لا يمكن اعتبار هذه السنة الدراسية بيضاء، بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث التي دامت إلى 12 مارس الماضي، خاصة وأن فترة الفصل الثالث للسنة الدراسية محددة بأربعة أسابيع على أقصى تقدير.

كما اقترح واجعوط امكانية "تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث والتي على أساسها يمكن استئناف التدريس، وإجراء التقويم البيداغوجي والتي قدرتها الوزارة الوصية من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بالاعتماد على نظام تعديل التعلمات، إلى جانب تحديد أخر تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة في حالة تمديد إجراءات الحجر”.

وأعرب عن يقينه بأنه سيصل بعد استكمال المشاورات مع كافة الشركاء إلى اقتراحات بناءة ترضي التلاميذ والأولياء وكافة الأسرة التربوية وتخدم مصلحة البلاد.