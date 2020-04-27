أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج منايل أمرآة في الستين من العمر رفقة ابنها الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي في حق زوجها فيما تم وضع اثنين من أبنائها تحت الرقابة القضائية.

وحسب ما علمناه صباح اليوم الاثنين، فان الجريمة راح ضحيتها رب أسرة عمره 74 سنة من حي التحرير بمدينة برج منايل نفذتها زوجته وأبنائه الثلاثة بالضرب بالسلاح الأبيض وتبين أن المتهمين نفذوا الجريمة منذ أيام وبلغوا باكتشاف جثة الوالد ملقاة على بعد 20 متر عن المسكن العائلي وحاولت الزوجة الكذب بالادعاء أن الزوج انتحر خارج المنزل، حيث أظهرت التحريات وجود أدلة مادية تدين الزوجة والأبناء الثلاثة بعدتم اكتشاف أسلحة الجريمة. وتم مواجهة المتهمين بالوقائع أمام قاضي التحقيق الذي وجه للزوجة وأحد أبنائها تهمة القتل العمدي فيما تم وضع اثنين من أبنائها تحت الرقابة القضائية.

وحسب ما علمناه فان التحقيق متواصل فيما يخص أسباب قيام المتهمين بالجريمة.