واصل العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع بتسجيل 135 حالة في 24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار اليوم الإثنين.

وأضاف نفس المتحدث أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ انتشار الفيروس في الجزائر بلغ 3517 حالة.

وسجلت ولايات البليدة، قسنطينة، سطيف وتلمسان أكبر عدد من الحالات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما فئة يمثل الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و 60 سنة تمثل 55 % من مجموع الحالات.

من جهة أخرى، يلاحظ استقرار في عدد الوفيات اليومية التي بلغت 432 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة في كل من: البليدة (3 حالات)، الجزائر العاصمة (حالتين) وحالة واحدة في كل من سطيف وبومرداس.

كما تم تسجيل 50 حالة شفاء جديدة ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 1558 حالة.

أما الحالات التي تخضع للعلاج فبلغ عددها 6174 وتشمل: 2410 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و3764 حالة محتملة حسب تحليل الأشعة والسكانير، فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.