أفتت اللجنة الوزارية المشتركة، اليوم الإثنين، بجواز إخراج زكاة الفطر في بداية شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان للجنة بعد اجتماع أعضائها بمقر وزارة الشؤون الدينية " تؤكد اللجنة أنه إذا كان إخراج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد جائزا، فإن إخراجها نقدا جائز أيضا، بالقيمة التي تحددها وزارة الشؤون الدينية، وهو ماتؤيده عمومات الأدلة الشرعية في الزكاة، وتقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها".

وأضاف البيان " إذا كان الأصل أن تخرج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد قبل الصلاة ... فإن الفقهاء قالوا بجواز تعجيل إخراجها، قياسا على تعجيل زكاة المال".

وتابع البيان "وتبعا للانشغال الذي تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة، والأسئلة الواردة من المواطنين والمواطنات، واستنادا إلى آراء الفقهاء في المسألة، ونظرا على أن زكاة الفطر مبناها على الرفق والمواساة، وتحقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف الاستثنائية، فإن اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل".