أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، عن تمديد العمل بنظام الحجر الصحي إلى غاية الـ14 ماي المقبل.

وجاء في بيان للوزارة الأولى "تبعا للتشاور المنتظم مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد19، بادر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية الـمرافقة له، لفترة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوما، أي من 30 أفريل إلى 14 ماي 2020".

وأضاف البيان ذاته "وإدراكا منها للجهود الإضافية التي يجب على كل واحد بذلها، فإن الحكومة تجدد نداءاتها للمواطنين ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد19، ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، بتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف هذا الوباء".