أنتجت جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" 1000 قناع واقي لفائدة مستشفيات ولاية البليدة، حسبما استفيد اليوم الاثنين لدى مدير المنصة التكنولوجية لهذه المؤسسة التعليم العالي.

و أوضح أمين ايلاس، أن الأمر يتعلق بعملية تضامن جديدة من جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" مع الأطقم الطبية وشبه طبية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن "هذا العمل يكتسي أهمية كون البليدة هي الولاية الأكثر تأثرا بالوباء".

وأضاف أن الأقنعة الواقية مخصصة للمركز الإستشفائي الجامعي "فرانز فانون" ومؤسستين للصحة العمومية والمتخصصة بالبليدة وكذا المؤسسة العمومية للصحة ببوفاريك .

وقد قام فريق المنصة التكنولوجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" بإنتاج وتسليم 3500 قناع واق و30 قناع أكسجين تسمى "ديكاتلون" لموظفي الهياكل الاستشفائية لوهران وبعض الولايات من غرب الوطن.

للتذكير تعززت مساهمة جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مؤخرا من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك صيانة أجهزة المستشفيات وإنتاج هلام كحولي وتصميم جهاز تنفس صناعي صغير نموذجي.

وتعد المنصة التكنولوجية جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف" التابعة لمركز البحث في التكنولوجيا الصناعية مرجعا في تخصصها في قطاع الميكانيك وروبوت التدخلات والخدمات.