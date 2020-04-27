اتهم ينس ستولتينبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا والصين، بترويج معلومات مضللة حول مواجهة الحلف الدفاعي لوباء كوفيد-19.

وأوضح ستولتينبرغ في تصريحات صحفية أن الناتو قد شهد تصريحات أدلى بها متحدثون روس وصينيون تزعم أن حلفاء الناتو لم يدعموا بعضهم البعض، وأنهم عجزوا عن التعامل مع الأزمة أو عن حماية المسنين أو أنهم هم المسؤولون عن انتشار الفيروس.

وأعلن ستولتنبرغ سابقاً إن جيوش الدول الأعضاء نفذت حتى الآن نقل أكثر من 100 مهمة إمداد طبي، وساعدت في إقامة 25 مستشفى ميدانياً، وزادت عدد أسرة المستشفيات بمقدار 25 ألف سرير.

وساعد الحلف، الذي يضم 30 دولة، في وصول إمدادات طارئة إلى الدول الأعضاء الأكثر تضررا، مثل إيطاليا وإسبانيا، في حين تقوم القوات المسلحة الوطنية بدعم الإجراءات المحلية في مواجهة الأزمة الصحية العالمية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد طريقة تعامل الصين مع الفيروس، متحدثا عن وجود "قمع للحقيقة" في هذه الدولة، في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين في حال "تعمدت التضليل" حول نشأة فيروس كورونا، بدورها طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الصين بالشفافية حول منشأ كورونا.