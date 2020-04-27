Getty Images شكل فيروس كورونا

صدر تحذير للأطباء العاملين في هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا يدعوهم للانتباه لرد فعل نادر، ولكنه خطير، لدى الأطفال، قد يكون مرتبطا بالإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في التحذير العاجل، الذي أُرسل للأطباء العامين، إن وحدات العناية الفائقة في لندن وغيرها من المناطق في بريطانيا تقوم بمعالجة أطفال حالاتهم خطيرة جدا ويعانون من أعراض غريبة.

وتشمل هذه الأعراض "التهابات في أعضاء مختلفة"، وأخرى تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقد أثبتت الفحوص إصابة بعض منهم – ولكن ليس كلهم – بفيروس كورونا.

وليس من الواضح عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه المتلازمة الجديدة، ولكن من المعتقد أن عددهم ليس بالكثير.

وجاء في التحذير، الصادر عن فرع إنجلترا بهيئة التأمين الصحي، أن ثمة "قلق متزايد" من احتمال ظهور متلازمة تسبب الالتهابات ولها علاقة بفيروس كورونا عند الأطفال في بريطانيا، أو ظهور عدوى أخرى غير معروفة السبب إلى الآن لها علاقة بالإصابة بالفيروس.

BBC

وحالة هؤلاء الأطفال، وهم من أعمار مختلفة، سيئة جدا، فهم يعانون من أعراض تشبه أعراض الصدمة السميّة من ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم وصعوبة التنفس والطفح الجلدي.

ويعاني بعض منهم أيضا من أعراض في الجهاز الهضمي، كألم في البطن والقيء والإسهال، بالإضافة إلى التهاب القلب ونتائج غير طبيعية في تحاليل الدم.

ويقول خبراء إن هذه علامات محاولة الجسم التصدي لالتهابات خطيرة جدا.

وجاء في التحذير، الذي نشر على نطاق واسع، أن هذه الحالات تحتاج إلى علاج عاجل.

لكن خبراء أكدوا أن عدد الأطفال الذين يصابون بأعراض خطيرة جراء العدوى بفيروس كورونا صغير جدا، وأن المعلومات من شتى أنحاء العالم تشير إلى أنهم الشريحة العمرية الأقل تأثرا بالوباء.

ويقول نظام التأمين الصحي في إنجلترا إنه على دراية بحدوث أقل من عشرين إصابة بهذه المتلازمة في البلاد، لاحظ الأطباء المعالجون وجود علاقة بينها وبين الإصابة بكورونا. وأضاف أن البحوث مستمرة في الموضوع، ولكن لم يثبت وجود ارتباط بين الحالتين.

وقالت الكلية الملكية لأمراض وصحة الأطفال إن على أهالي الأطفال أن يطمئنوا لذلك، ولكن إذا شعروا بقلق إزاء صحة أطفالهم لأي سبب، عليهم طلب مشورة طبيب.

وقال الأستاذ سايمون كيني، مدير الشؤون السريرية للأطفال والشباب في نظام التأمين الصحي "نصيحتنا للأهالي تبقى نفسها: إذا ساوركم قلق حول أطفالكم اتصلوا بالتأمين الصحي أو طبيبكم العام أو، في الحالات الأكثر خطورة، توجهوا إلى المستشفى، خصوصا إذا نصحكم طبيب بذلك".