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انضمت دولة الإمارات إلى السعودية في دعوتها الانفصاليين في اليمن، الذين أعلنوا الحكم الذاتي في جنوب البلاد، إلى التراجع عن قرارهم.

وقالت الإمارات إنها تعارض أي تغيير من طرف واحد في الوضع في اليمن.

وكانت الإمارات جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يؤيد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قتال المتمردين الحوثيين في الحرب الأهلية. ولكنها انسحبت.

وبالرغم من هذا، ما زالت الإمارات في الوقت نفسه تساند عناصر في التحالف تسعى إلى استقلال جنوب اليمن.

وكان الانفصاليون قد قالوا أمس إنهم سيطروا على إدارة شؤون المنطقة الجنوبية، في خطوة أحدثت صدعا في ائتلاف الحكومة.