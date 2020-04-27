تراجع خام برنت عن مستوى 20 دولارا للبرميل وهوى الخام الأمريكي 25 في المئة يوم الاثنين مدفوعين بهروب المستثمرين المتوترين من خام القياس الأمريكي بسبب نقص في قدرات التخزين المتاحة للتعامل مع انهيار في الطلب ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وحتى مع اتخاذ حكومات حول العالم خطوات مبدئية نحو تخفيف القيود على الحركة لمساعدة الاقتصادات، فإن الطلب العالمي على الوقود ما زال ضعيفا.

والطلب على الوقود منخفض 30 بالمئة والتخزين يصبح شيئا ثمينا مع امتلاء حوالي 85 بالمئة من منشآت التخزين البرية حول العالم الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من كبلر.