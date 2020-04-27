ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست، هذا العام، ركودا كبيرا، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة بنسبة 3.7% مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9%، حسب توقعات المجموعة المالية اليابانية، ”ميتسوبيشي يو.إف.جيه”، في مذكرة بحثية نشرت أمس، وقالت إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة. وترى المجموعة أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) نحو 72 مليار دولار لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل. وقالت المجموعة إن دول المنطقة ستواجه صعوبات في ظل صدمتين، الأولى من كوفيد-19، والثانية من انهيار سعر برميل النفط.