أطلقت وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، أوّل أمس، مقرأة إلكترونية، وهي أوّل وأكبر مقرَأة إلكترونية على شبكة الإنترنت في الجزائر، حيث يُتاح للطلاب القراءة على المشايخ، مع مراعاة الفترة الزمنية.

وتهدف المقرَأة الإلكترونية إلى تيسير القرآن للذّكر، وربط المسلمين بكتاب الله عزّ وجلّ، حيث يسير فيها الطالب على منهج محدّد من بداية دخوله حتّى يختم القرآن الكريم كاملًا، كما أنّها تتيح الفرصة لجميع المسلمين حول العالم لتعلُّم القرآن الكريم وعلومه. وخصّصت وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف استخدام تطبيق سكايب، وذلك كلّ يوم من السّاعة التاسعة 9.00 صباحًا وإلى غاية 18.00 مساء، حيث حدّدت ست فترات، وكلّ فترة يؤطّرها خمسة مشايخ في الإقراء.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنّه على الرّاغبين في تصحيح التّلاوة أو التّسميع، تثبيت برنامج سكايب والاتصال بأحد الشّيوخ الثلاثين، حسب البرنامج المرفق والمتضمّن عناوين المقرات.



