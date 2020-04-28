اعتبر الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا إغلاق المدارس في البلاد حتى بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، "جرحا بالنسبة للجميع".

وقال ماتاريلا، في إشارة الى أزمة جائحة كورونا: "نواجه حدثًا استثنائيا يؤثر على حياة أكثر من ثمانية ملايين فتاة وفتى في إيطاليا، ومئات الملايين من الطلاب حول العالم... شيء لا يصدق، لم يحدث من قبل في تاريخ التعليم".

وأضاف في رسالة فيديو للطلاب الإيطاليين، أن "المدارس المغلقة هي جرح للجميع. وقبل كل شيء، بالنسبة لكم أنتم التلاميذ ومعلموكم. فالمدارس ليست مكانا للتعلم فقط. فيها بعدكم الاجتماعي الأساسي حيث تنمو جنبا إلى جنب مع المعرفة والعلم، شخصية كل منكم وتتطور. أيضا في العلاقة مع الآخرين، مع الرفاق، مع المعلمين. هذا ما سيحدد حياتكم المستقبلية".

وقال: "يجب أولا ضمان السلامة. لقد تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد وستظل مغلقة حتى يتم القضاء على الخطر وإعادة فتحها بأمان".