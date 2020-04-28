أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ اثنين من درّاجيها أصيبا بجروح خطرة الإثنين بعدما صدمتهما سيارة في إحدى ضواحي باريس في هجوم متعمّد قال منفّذه إثر اعتقاله، وفقاً لمصدر أمني، إنّ الدافع وراءه هو "الانتقام للوضع في فلسطين".

وقالت النيابة العامة في نانتير إنّ المحقّقين عثروا داخل السيارة التي صدمت الدرّاجين على سكّين و"رسالة تشرح" دوافع السائق، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت النيابة العامة الوطنية لشؤون مكافحة الإرهاب مساء الإثنين إنّها ما زالت تنظر في القضية لتبيان ما إذا كانت ستضع يدها عليها أم لا.