كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الوزارة وضعت "آلية للتبليغ عن أي حالة سوء معاملة أوإهمال في حق الأشخاص المسنين".

وأوضحت كريكو خلال لقاء نظمته الوزارة على شرف الأشخاص المسنين، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمسنين المصادف ل27 أفريل من كل سنة، حضره عدد من الوزراء، أن هذه " الآلية الالكترونية" تهدف إلى حماية فئة المسنين والحفاظ عليهم من أي إهمال أو سوء معاملة.

وأضافت الوزيرة أن هذه "الآلية هي عبارة عن "تطبيق" تم إطلاقه على الموقع الالكتروني للوزارة، يرمي أيضا إلى رصد ومتابعة كل التصرفات السيئة في حق فئة المسنين، ومحاربة كل أشكال التخلي أو سوء المعاملة التي قد تتعرض لها هذه الفئة، ويهدف كذلك إلى اتخاذ التدابير اللازمة والتراتيب المناسبة في مجال الحماية الاجتماعية وتسمح بضمان التكفل الناجع بهذه الشريحة من المجتمع.

وعلى صعيد آخر أعلنت الوزيرة عن مشروع إبرام اتفاقيات لاحقا مع عدة قطاعات وزارية، على غرار قطاع السياحة، تسمح لفئة المسنين الاستفادة من عدة تدابير وامتيازات. كما اتخذت وزارة التضامن الوطني إجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمرافقة المسنين خلال شهر رمضان في حفظ القرآن الكريم.