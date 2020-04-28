أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" على أن جميع القرارات التي ستتخذ بشأن السنة الدراسية للتلاميذ تبقى مرهونة بتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وأضاف صادق دزيري في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أنه من المستبعد عودة التلاميذ للدراسة بعد تاريخ الـ 15 ماي القادم الذي هو بمثابة تاريخ نهاية الموسم الدراسي في الوضع العادي.

وبخصوص الحلول المقترحة لإنقاذ الموسم الدراسي اقترح صادق دزيري احتساب معدل الفصلين الأول والثاني بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط وخفض معدل الانتقال إلى 4.5 بالنسبة للابتدائي وإلى 9 للمتوسط من دون إجراء امتحانات، فيما يتم تأخير إجراء اختبارات امتحان البكالوريا إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل من اجل إعطاء فرصة للتلاميذ للتحضير والمراجعة.

وقال دزيري، إنه في حال تم اتخاذ قرار بالعودة إلى المدارس فإننا نقترح هنا أن يقتصر الأمر على الطورين المتوسط والثانوي مع أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر على غرار تعقيم المدارس والتباعد ولبس الكمامات.

وأشار في الأخير، إلى أن الاتصالات بين الاتحاد والوزارة الوصية مازالت متواصلة من خلال تقديم اقتراحات تصب كلها في صالح التلاميذ مطمئنا إياهم بأن لا خوف على مستقبلهم الدراسي.