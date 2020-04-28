حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دج وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت البلد، داعية إلى التكفل بإخراجها ومنحها مباشرة لمستحقيها، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

ودعت الوزارة، إلى التكفل بإخراج الزكاة ومنحها مباشرة لمستحقيها، بالنظر لتعذر جمعها في المساجد بسبب تعليق فتحها في كل ربوع الوطن، مؤكدة على ضرورة العودة إلى آلية جمع زكاة الفطر في المساجد بعد زوال جائحة كورونا.

كما ذكرت أن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته".