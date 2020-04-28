نقلت صحيفة يابانية عن يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 قوله إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم يكن من الممكن إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى جويلية2021 بسبب جائحة فيروس كورونا حيث قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال موري في مقابلة مع صحيفة نيكان اليابانية الرياضة "لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".