أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم تمديد تراخيص العمل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي تلقائيا دون تجديدها.

وأفاد بيان نشرته ذات المصالح على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن قرار تمديد العمل بالنظام الحجر الحالي للفترة الإضافية التي مدتها خمسة عشر يوم أي من 30 أفريل إلى 14 ماي، جاء تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، بحيث أن تراخيص العمل الاستثنائية ستجدد تلقائيا"

وأضاف ذات البيان، أن مصالح ولاية الجزائر "تنهي إلى علم الهيئات العمومية والخاصة الأشخاص الذين تحصلوا سابقا على تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن المقاطعات الإدارية، أن هذه التراخيص تبقى سارية المفعول خلال فترة الحجر الإضافية المحددة أعلاه".

وشددت ذات المصالح، "على وجوب التقيد الصارم والدقيق بشروط استعمال هذه التراخيص من حيث احترام الفترة الزمنية لسيرانها وكونها صالحة فقط للالتحاق بمكان العمل ومغادرته".

وأضافت ولاية الجزائر أن "كل مخالفة لهذه الشروط سواء بتجاوز الفترة الزمنية المسموح بالتنقل خلالها أو عدم احترام مسار الالتحاق بمكان العمل أو مغادرته يترتب عنه إلغاء هذه التراخيص، ووضع سيارات المخالفين بالمحشر".