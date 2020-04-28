انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا، وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل، وسجل هبوطا 12.8 بالمائة أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش. وانخفض الخام الأمريكي 25 بالمائة أمس الإثنين.

ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار، وفي أحدث تعاملات فقد 4.3 بالمائة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل. وأمس الإثنين خسر خام القياس 6.8 بالمائة وينتهي العمل بعقد الخام تسليم جوان في 30 أفريل.

وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول ماي المقبل، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود (كوفيد-19).

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85 بالمائة في الأسبوع الماضي، وفق بيانات شركة الاستشارات (كبلر)

وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجؤون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج