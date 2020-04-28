غادر، مساء أمس الإثنين، 6 مصابين بوباء كورونا مستشفى عين وسارة بالجلفة بعد تماثلهم للشفاء.

وأشارت مصادر صحية، أن هؤلاء من بلديتي حد الصحاري وسيدي لعجال، كانوا تحت الحجر الصحي بعد أن أكدت أشعة السكانير إصابتهم، حيث خضعوا للعلاج البروتوكولي كلوروكين مدة 14 يوما، ليلتحقوا بالـ 11 آخرين من نفس البلديتين الذين أعلن عن شفائهم وغادروا مستشفى عين وسارة قبل 03 أيام، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 26 شخصا على مستوى تراب الولاية من بين المصابين بهذا الوباء الـ 52، كما يوجد عدد آخر تماثلوا للشفاء وينتظرون صدور التحاليل الأخيرة التي أرسلت لمعهد باستور.