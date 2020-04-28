أكدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لتقديم دعم مالي إلى الجزائر للمساعدة في جهود مكافحة جائحة كورونا.

وكتب السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر على حسابه في تويتر "أجريت يوم أمس مكالمة هاتفية مع وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد لمناقشة الاستجابة المستمرة لأزمة كوفيد 19 من طرف الجزائر، وكذلك تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم المالي لجهود الحكومة الجزائرية. أتمنى أن نلتقي شخصيا في القريب العاجل! ".