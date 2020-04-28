غادر 11 شخصا مستشفى "يسعد خالد" لمدينة معسكر اليوم الثلاثاء بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب بيان لمديرية الصحة و السكان للولاية.

وأوضح ذات المصدر أن تحاليل معهد باستور أكدت شفاء هؤلاء الأشخاص من فيروس كورونا ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى اليوم الثلاثاء.

وحسب نفس البيان فإنه ينتظر صدور نتائج التحاليل المخبرية من معهد باستور والتي تخص عدد أخر من الأشخاص الذين تم شفائهم من المرض ولا يمكن مغادرتهم المستشفى إلا بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية للمعهد.