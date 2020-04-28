أرسل صندوق قطر للتنمية شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى كل من الجزائر، تونس، رواندا وجمهورية النيبال، وذلك لدعم جهود الحكومات في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

‎وذكر صندوق قطر للتنمية (حكومي) بأن هذه الشحنات لهذه الدول هي الأولى حيث قامت الخطوط الجوية القطرية بإيصالها.

ويبلغ مجموع المساعدات للدول الثلاث 45 طنا من المعدات والمستلزمات الطبية كالكمامات ومعدات الوقاية الشخصية، منها 10 أطنان موجهة للجزائر، وستصل صباح غد الأربعاء.

‎وصرح خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية: " تأتي هذه المساعدات الطبية التي تقدمها دولة قطر للدول الشقيقة والصديقة في إطار التكاتف والجهود العالمية المبذولة في محاربة تفشي هذا الوباء، وانطلاقاً من باب المسؤولية الدولية المشتركة، وذلك في سبيل وقف انتشار هذا الفيروس".

‎يذكر أن هذه المساعدة هي استكمال لما قدمته دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية سابقاً من المساعدات الطبية العاجلة للدول شقيقة والصديقة خلال هذه الجائحة غير المسبوقة منها إيران، لبنان، إيطاليا، لمساعدتها على تخطي أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.