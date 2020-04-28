سجلت 132 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3649 حالة, فيما سجلت 5 وفيات

جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 437 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من تيارت (حالتين) وحالة واحدة بكل من تيبازة وأم البواقي وعنابة وأضاف أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 47 ولاية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1651من بينها 93 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 55 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65.2 بالمئة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأشار المتحدث إلى أن 17ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم الثلاثاء فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات, مع الإشارة إلى أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من أربع حالات.

وتعد البليدة والجزائر العاصمة ووهران من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وفيما يتعلق

بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 6424 وتشمل 2538 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3886 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 22 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن منع انتشار كوفيد-19 في المجتمع وعبر الوطن يستدعي التحلي باليقظة والاحترام الصارم لقواعد الوقاية ومسافة التباعد.

وقد اثبت أن البعد البدني والحجر المنزلي هما الطريقتين الوحيدتين والفاعلتين للحد من انتشار الوباء .

كما دعا بالمناسبة إلى تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات غير الضرورية والحد من الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر أعلى على غرار كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عن الآخرين دون التخلي عن قواعد النظافة التنفسية وغسل اليدين.