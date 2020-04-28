غادر اليوم الثلاثاء أول شخص كان مصابا بفيروس كورونا المستجد المؤسسة العمومية الإستشفائية بوقرة بولعراس ببلدية بكارية (تبسة) و ذلك بعد تماثله للشفاء، حسب ما صرح به مدير ذات المؤسسة الصحية علي فارح.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لممثلي الصحافة عبر الولاية أن التحاليل المخبرية الصادرة عن معهد باستور (الجزائر العاصمة) "قد أكدت تماثل المريض للشفاء بعد أن جاءت سلبية وهو ما سمح له بمغادرة المستشفى كدفعة أولى في انتظار مغادرة عدد آخر من المرضى الذين تماثلوا للشفاء و ذلك في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف فارح أن منذ ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بولاية تبسة، مطلع أفريل الجاري، تم تسجيل إلى غاية نهاية يوم أمس الاثنين 26 حالة مؤكدة عبر7 بلديات منها 6 وفيات، مشيرا إلى أن المصابين يخضعون لبروتوكول العلاج "كلوروكين" و"هم في صحة "جيدة، على أن يغادر عدد منهم المستشفى في الأيام القليلة القادمة".

من جهته، أكد مدير الصحة و السكان لولاية تبسة، السعيد بلعيد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالحجر الصحي المنزلي بهدف حصر الفيروس ومنع انتشاره، داعيا المواطنين في هذا السياق إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.