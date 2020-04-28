رخصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمخبر المركزي للمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بباتنة بإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، و ذلك بداية من اليوم الثلاثاء، حسب ما أكده مدير الصحة والسكان بالولاية، فريد عبد السلام .

وأوضح ذات المسؤول أنه بموجب هذا الترخيص أصبح هذا المخبر مدرجا و بصفة رسمية ضمن الشبكة الوطنية للمخابر التي تجري التشخيص لوباء كوفيد-19.

وسيسمح تولي المخبر إجراء هذه التحاليل بتسريع عمليات تشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بولاية باتنة وفقا لذات المصدر.

وكان مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بباتنة عيسى ماضوي قد صرح في وقت سابق، أن المخبر المركزي للمؤسسة يتوفر على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإجراء هذه التحاليل المخبرية ويشرف عليه بروفيسور مختص في الميكروبيولوجيا.

يذكر أن مدينة باتنة شهدت في 16 أبريل الجاري دخول حيز الاستغلال لأول مخبر خاص على المستوى الوطني معتمد لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد و ذلك بعد معاينته من طرف خبراء من معهد باستور (الجزائر العاصمة).