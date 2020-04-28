عين رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، باقتراح من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، كبمعوث خاص للاتحاد الإفريقي، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "باقتراح من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عَيَن السيد سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، السيد عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية الأسبق، بصفته مبعوثًا خاصًا للاتحاد الافريقي".

"وبهذه الصفة، يُكلف من بين مجموعةٍ من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيـد - 19", يضيف البيان.