أرسلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" خطابا إلي الاتحاديات الإفريقية المحلية ، تطلب فيه خطتها لاستئناف النشاط المحلي خلال الفترة القادمة و المتوقف بسبب جائحة كورونا .

وطالبت الهيئة التي يراسها الملغاشي احمد احمد جميع الاتحادات المحلية في إفريقيا بتحديد وضع المسابقات المحلية، وإمكانية استئنافها خلال الفترة المقبلة، مع شرح الاستراتيجية التي ينوي كل اتحاد تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة.

وأكدت الكاف في خطابها أنها تنتظر وصول خطابات من الاتحادات المحلية خلال شهر مايو، لشرح خطة تنظيم المباريات والمسابقات في المرحلة المقبلة.

يذكر أن المسابقات المحلية و القارية متوقفة منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا التي تجتاح العالم و التي خلفت عشرات الآلاف من الموتى.