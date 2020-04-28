عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين، خلفا للعميد حبشي ناصر، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان :''عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين، خلفا للعميد حبشي ناصر".