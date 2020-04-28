تم في الأيام الأخيرة بوهران إجراء كشف لكل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس التاجي، وذلك في إطار مكافحة تفشي كوفيد 19،حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء المكلف بالاتصال بمديرية الصحة والسكان, يوسف بوخاري.

و أوضح ذات المسئول انه مباشرة بعد تسجيل حالة إصابة بكوفيد 19 يشرع في تحقيق وبائي لتحديد كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال بالمصاب، لافتا إلى انه تم لحد الآن القيام بمئات الاختبارات للكشف عن الفيروس.

وقد تم إجراء زهاء 822 اختبار فيروسي بوهران منذ بداية الوباء وأزيد من 360 1 اختبار سريع و123 تشخيص بواسطة السكانير، حسب نفس المصدر.

وذكر يوسف بوخاري أن في بداية الوباء كان نقص وسائل إجراء الاختبارات يشكل عائقا، وتوسعت الاختبارات منذ أن قامت الوزارة الوصية بضمان التموين المنتظم بهذه الوسائل إضافة إلى انطلاق فريق مؤهل من مديرية الصحة والسكان في تصنيعها.

وأبرز انه يتم تصنيع نحو 120 طقم اختبار في اليوم وتوزيعها على خمسة مراكز لكوفيد 19 المتواجدة بالمركز الإستشفائي الجامعي والمؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران ومستشفيات كنستال والمحقن وعين الترك .

يذكر أن وهران تعد الولاية الثالثة الأكثر تضررا بالوباء، حيث سجلت 202 حالة مؤكدة و 13 وفاة ،حسب بيان وزارة الصحة والسكان ليوم 27 افريل الجاري.