AFP

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 20 ألفا و777 حالة، في وقت أعلنت فيه دول عربية أخرى تزايد عدد الوفيات والإصابات لديها.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 152.

تخفيف الإغلاق

في غضون ذلك، بدأت جميع البنوك في السعودية العمل، الثلاثاء، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الخطوة جاءت استنادا إلى أمر ملكي، أرسلته مؤسسة النقد السعودي إلى البنوك.

وتستعد شركات القطاع الخاص والمتاجر، في أنحاء المملكة، لفتح أبوابها لاستقبال الزبائن بدءا من غد الأربعاء.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت، الأحد الماضي، التخفيف من إجراءات الإغلاق، الذي فرضته على البلاد لاحتواء وباء كورونا، حيث تم تخفيف حظر التجول ليصبح من الساعة الخامسة مساء، وحتى التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في جميع أنحاء المملكة، وذلك حتى 13 من مايو/ أيار المقبل.

واستثني قرار تخفيف حظر التجول مكة المكرمة وعددا من الأحياء السكنية، التي لا تزال تقبع تحت حظر التجول على مدار الأربع والعشرين ساعة.

BBC

وكان حظرا كاملا للتجول، على مدار الأربع والعشرين ساعة، قد فرض على العاصمة السعودية الرياض وعدد من المدن الكبرى، في السادس من أبريل/ نيسان الجاري.

ارتفاع الإصابات في دول عربية

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء عن تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 11 ألفا و380 حالة.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89 حالة.

يأتي ذلك في وقت تأمل فيه إمارة دبي في إعادة فتح أبوابها للسائحين بداية من يوليو/تموز المقبل، بعد وقف معظم الرحلات القادمة إليها الشهر الماضي لاحتواء وباء كورونا.

وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مقابلة مع بلومبرج، إن عودة السائحين ستكون تدريجية ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر أيلول المقبل.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستخفف من الإغلاق الصارم وستسمح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل.

وفي مصر، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة، من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وكانت مصر قد خففت، قبل أيام، من حظر التجول المفروض على البلاد، ليصبح من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

Getty Images شهدت شوارع القاهرة زحاما للتسوق قبيل شهر رمضان

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء تسجيل 152 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3440 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، عبدالله السند، عن حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 وفاة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء عن تسجيل 126 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 4 آلاف و246، بينما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 163 حالة وفاة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 717 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 24 وفاة.

تحذير

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل 135 إصابة جديدة بالوباء، ليصبح الإجمالي 3517 حالة إصابة، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 432.

وفيما يتعلق باليمن، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، من احتمال أن يكون وباء كورونا قد انتشر في ذلك البلد، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

يذكر أن إصابة واحدة تم تأكيدها مخبريا في اليمن، في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، في بلد تنهكه الحرب ويعاني من نظام صحي هش.