دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء, إلى زيادة حركة الطيران من أجل تجنب تعطل الإمدادات المتعلقة بتوصيل شحنات أجهزة التشخيص, وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), خاصة منطقة أمريكا اللاتينية.



وقال بول مولينارو رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في المنظمة, إن شحنات لقاح عالمية تعطلت في أبريل الجاري , وإذا استمر هذا الأمر في مايو المقبل, ستصبح هناك فجوات في التطعيمات والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى".



وأضاف , أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة , سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء "من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا", موضحا أن "نظام النقل الجوي الدولي الذي نعتمد عليه بقوة في حركة الشحن , يتوقف تدريجيا، لذلك بلغنا الان مرحلة يتعين فيها البحث عن حلول".



وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من ضياع المكاسب التي تحققت في مجال التلقيح ضد الأمراض الوبائية في حال انشغال الخدمات الصحية بمكافحة جائحة كوفيد-19.



و في سياق متصل, حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس, أمس من أن جائحة فيروس كورونا "ما زالت بعيدة عن الانتهاء", مؤكدا على "ضرورة تضامن جميع الدول لمواجهة هذا الوباء العالمي".