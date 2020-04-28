أوقفت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة 8 أشخاص ينتمون لعصابة تنشط عبر ولايات الشرق والوسط الحزائري تقوم ببيع ممتلكات ثقافية مصنفة ( قطع أثرية) وحجز مجموعة من القطع الأثرية نعود لفترات تاريخية وجهاز كشف عن المعادن وسيارات سياحية.

كشف بيان لمجموعة الدرك ابوطني بتيبازة اليوم ، أنه في إطار حماية الموروث الثقافي تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لنشاط عصابة تنشط عبر ولايات الشرق والوسط الجزائري تقوم بيع ممتلكات ثقافية مصنفة (قطع أثرية).



وأضاف البيان أنه بناءا على معلومات مؤكدة تحصلت عليها خلية حماية المساس بالممتلكات الثقافية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة مفادها قيام مشتبه فيهم بالترويج والمتاجرة لقطع أثرية قديمة ينحدرون من الشرق الجزائري ،تم على الفور تشكيل دورية من أفراد الخلية رفقة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة ، وبتكثيف عنصر الإستعلامات والترصد لأفراد العصابة تم توقيف مركبتين على متنهما 07 أشخاص بعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 قطع أثرية بالإضافة الى 03 أحجار بيضاء اللون غير معروفة مخبأة بإحكام تحت المقاعد وأسفل لوحة القيادة .



وأوضح بيان الدرك أنه بعد سماع المشتبه فيهم تبين أن القطع الأثرية تباع بمدينة الجزائر وتيبازة ، وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص إلى ولايات خنشلة ، باتنة والوادي أين تم حجز جهاز الكشف عن المعادن و قطع نقدية قديمة (مسكوكات)، كما أسفرت العملية عن حجز 92 قطعة نقدية صفراء اللون تعود للعهد الوندالي بشمال إفريقيا ( القرن السادس ميلادي) ، 03 أواني فخارية صغيرة تعود الى القرن الأول ميلادي، تمثالين نحاسيين، مصباح زيتي من الفخار يعود للفترة الرومانية ، 03 أحجار صغيرة بيضاء اللون وجهاز الكشف عن المعادن.



كما أسفرت العملية عن حجز مركبتين سياحيتين، هواتف نقالة، وتوقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة بيع بالممتلكات الثقافية مصنفة (قطع أثرية ) ،تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة وحيازة جهاز حساس دون رخصة ، اجراء ابحاث أثرية دون ترخيص ،التهريب(عتاد وتجهيزات حساسة).