خصصت وحدة تصفية الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة لاستقبال الحالات المشتبه بها أو التي أكدت التحاليل المخبرية إصابتها لفيروس كورونا المستجد من بين مرضى القصور الكلوي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الكلى و المسالك البولية بحي الدقسي, حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤولي مديرية الصحة و السكان بالولاية.



و أفاد مدير الصحة و السكان، محمد عديل دعاس في مداخلته خلال اجتماع لخلية اليقظة للمتابعة و الوقاية من كوفيد-19 أن "هذه الوحدة التي تتوفر على عشرة أجهزة لتصفية الكلى تخصص في هذا الظرف الاستثنائي للتكفل بمرضى القصور الكلوي من الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد".



و صرح ذات المسؤول بأن هذا القرار قد اتخذ في إطار التدابير التنظيمية التي تم وضعها محليا من أجل ضمان تكفل أحسن بالحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى خصوصية علاج هذه الفئة من المرضى.



و أضاف، بأن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الكلى و المسالك البولية بحي الدقسي، لا تتوفر على الوسائل اللازمة للتكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في أوساط مرضى القصور الكلوي من الذين يخضعون لتصفية الدم.