دعت مديرية النقل بولاية تبسة مساء اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اصحاب سيارات الأجرة والحافلات ومدارس تعليم السياقة التقرب من مصالحها بعد تحميل وملئ استمارة معلومات في اطار تسجيل وتحديد القائمة الاسمية للمتضررين من هذه الفئات على اثر توقيف نشاطهم تطبيقا للاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كرونا . سيما بعد ان شمل الحجر الجزئي البلديات ال 28 في الولاية من السابعة مساء الى السابعة صباحا .

وفي مكالمة هاتفية لصحفي الخبر مع مدير النقل منذ قليل اكد هذا الاخير ان تعليمات الوزارة عن طريق والي الولاية تلزمنا رسميا باحصاء هذه الفئات التي قد تتجاوز سقف 5الاف مرشح للاستفادة من اعانة الدولة وان استمارات المعلومات ستجمع عن طريق نقابات وممثلي الانشطة تجنبا للتجمعات والطوابير وخرق قانون التباعد الاجتماعي.

ودعا مدير النقل كل معني من فئات الانشطة المذكورة التقرب من النقابات لايداع وسحب الاستمارات التي ستكون محل تحقيق اولي مع قاعدة المعلومات المتوفرة لدى الادارة وسيكون التدقيق في كل المعلومات بتحقيقات قبل وبعد قبول الملف طبقا للنصوص التطبيقية التي ستصدر لتنظيم العملية

من جهة اخرى وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان احصاء اصحاب الحرف والانشطة الخدمية والتجارية المتضررين ستكون على مستوى المديريات المعنية بفرع النشاط وعن طريق الشركاء الاجتماعيين تجنبا للتجمعات والرفع من مستويات انتقال العدوى بفيروس كرونا من خلال توخي التنظيم الصحي المحكم وقد تشمل الإجراءات سبع مديريات منها النقل والسياحة والتجارة والبناء والسكن . وكانت الخبر اليوم قد تطرقت في مقال مطول لهذه العملية اين كشف والي الولاية عن تجميد الاحصاء ال غاية صدور النصوص التطبيقية.



غير ان الوزارة ابرقت اليوم للولاة بمواصلة اتمام العملية عملية الاحصاء الصارمة لحصر قائمة المستفيدين الذين يمارسون فعلا النشاط من خلال التنسيق مع ادارات كازنوص وكناص للتاكد من التصريحات وسريان مفعولها.