صدر مساء اليوم عن مجمع سوناطراك ، قرارا يقضي بترسيم " نواصر عمار " في منصبه مديرا جهويا لمديرية قسم الانتاج بحاسي مسعود ، وذلك عقب فترة زمنية قضاها ذات المسؤول في هذا المنصب مديرا بالنيابة.

وتحدثت مصادر من شركة سوناطراك ل " الخبر " ، أن قرار ترسيم " نواصر عمار " في منصبه جاء كاعتراف من مسؤولي المجمع وعلى رأسهم الرئيس المدير توفيق حكار ، بكفاءة المدير الجهوي التي أبان عنها خلال الفترة النيابية التي تولى فيها تسيير المديرية الجهوي ، وهي الفترة التي شهدت وقوع عدد من الحوادث منها الحريقين اللذين نشبا بالبئرين الغازيين 75 و244 ، وتمكنت سوناطراك بفضل سواعد وكفاءات تابعة للمجمع من السيطرة على الحريقين واخمادهما في ظرف قياسي ودون تسجيل أي خسائر في الارواح .

وكانت الحادثين المذكورتين برأي متابعين ، اختبارا حقيقا للمدير الجهوي الذي برهن على كفاءته في التسيير في الظروف الصعبة ، الأمر الذي دفع الدوائر الوصية في مجمع سوناطراك ، إلى وضع ثقتهم في هذا الإطار الذي يعد إبن الشركة وتدرج في مختلف مسؤولياتها آخرها منصب مدير قسم الانتاج بالمديرية الجهوية بحاسي مسعود .