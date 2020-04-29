تايلاند تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند يوم الأربعاء تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لكن بلا وفيات، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2947 بالإضافة إلى 54 وفاة منذ بدء تفشي المرض هناك في يناير كانون الثاني.

وقال تاويسين ويسانيوثين وهو متحدث باسم مركز إدارة الوضع بشأن كوفيد-19 إن هذا هو اليوم الثالث الذي يكون فيه عدد الحالات أقل من عشرة.

وأضاف أن ستا من الحالات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة وأن حالتين ليست لهما صلات معروفة بينما كانت الحالة التاسعة لرجل ثبتت إصابته بالمرض لكن ينتظر تتبع مسار العدوى.

ومنذ بدء التفشي، تعافى 2665 شخصا في البلاد وعادوا لمنازلهم.

22 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الصين، من بينها 21 حالة وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالة الجديدة الأخرى تمت إصابتها محليا في مقاطعة قوانغدونغ الواقعة جنوب البلاد.

وأضاف المصدر أنه تم الإبلاغ عن حالتين مشتبه فيهما وافدتين من الخارج، إحداهما في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم والأخرى في شنغهاي .

وذكرت اللجنة أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات يوم الثلاثاء في الصين.

وفي السياق ذاته، غادر 23 مصابا بفيروس كورونا المستشفيات الصينية أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 77578 شخصا، وفق بيانات اللجنة.

وحتى يوم أمس، بلغ عدد حالات الإصابة ب"كوفيد-19" في الصين 82858 حالة، فيما توفي 4633 شخصا جراء المرض.

ألمانيا:الإصابات بفيروس كورونا تواصل الارتفاع والوفيات تتجاوز 6 آلاف حالة

شهدت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفاعا أمس الثلاثاء مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 لاف حالة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ " للأمراض المعدية في ألمانيا في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء - عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 أمس الأول الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضا بتسجيل 1304 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها يومي الثلاثاء والاثنين تباعا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641.

باكستان: عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 14 ألفا و79 و301 حالة وفاة

أعلنت باكستان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 14 ألفا و79 إصابة، في حين بلغت الوفيات 301 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، وفقا لأحدث البيانات، أن 10 ا لاف و545 حالة من بين المصابين لا تزال تخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما تماثلت للشفاء 3 لاف و233 حالة.

وكانت هيئة الطيران المدني في باكستان أعلنت، يوم الأحد، عن تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 ماي المقبل، في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

اليونان ستبدأ تخفيف القيود المفروضة تدريجيًا الأسبوع المقبل.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستبدأ تدريجياً في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل.

وأوضح ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي امس الثلاثاء أنه من المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج بدءاً من 4 مايو, وسيتم السماح لقاعات الحلاقة ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات بفتح أبوابها مجدداً اعتباراً من ذلك اليوم.

وفي الأسابيع التالية، سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس.

للإشارة فإن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس "كورونا" بنسبة 1.27 بالمائة لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.

إصابة 64 بحارا بكوفيد-19 على متن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية

ارتفع عدد البحارة الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 على متن المدمرة البحرية الأمريكية "(يو أس أس كيد" إلى 64، في وقت رست فيه هذه المدمرة بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قاعدة بحرية في سان دييغو، بكاليفورنيا، وفقا لتقرير إعلامي محلي.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي هيرالد "، فإن المدمرة التي مقرها في إيفريت، على متنها طاقم مكون من حوالي 300 فرد، وحتى ظهر الثلاثاء، تم اختبار 63 بالمئة من أفراد الطاقم.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم تطهير المدمرة وتنظيفها في سان دييغو، بينما يتم عزل الطاقم في الحجر الصحي. وهذه المدمرة هي ثاني سفينة حربية أمريكية تتعرض لتفشي فيروس كورونا الجديد، أثناء وجودها في عرض البحر، بعد حاملة الطائرات "يو أس أس تيودور روزفلت". وقبل تفشي المرض، تم تكليف هذه المدمرة، في مهمة تعززت مؤخرا، لمكافحة المخدرات في شرقي المحيط الهادئ.

البرازيل: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا يتخطى عتبة خمسة آلاف حالة

تخطت البرازيل، امس الثلاثاء، عتبة خمسة الاف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 474 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وتعد البرازيل الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية بـ 5017 حالة من أصل 71886 إصابة مؤكدة.

ورجحت الوزارة ارتفاع حصيلة الوفيات، وأعلنت أنها تدقق في 1156 حالة وفاة يشتبه في أنها بكوفيد-19.

وتعد ولاية ساو باولو، الأغنى والأكثر تعدادا للسكان، أكثر الولايات البرازيلية تضررا من كوفيد-19 بـ 2049 وفاة، أي نحو 40 بالمائة من الحصيلة الإجمالية للوفيات في البرازيل.

وتتخطى الوفيات في أمريكا اللاتينية والكاريبي تسعة آلاف حالة من أصل أكثر من 178 ألف إصابة مؤكدة.

تشاد: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أكدت تشاد، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن شخصا توفي بسبب الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن 52 شخصا أصيبوا بالفيروس منذ 19 مارس المنصرم، تماثل 19 منهم للشفاء، وما زال 31 مصابا يتلقون العلاج.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

كندا تتوقع نحو 3800 حالة وفاة خلال الأسبوع الأول من مايو بسبب فيروس كورونا

كشفت التوقعات الفدرالية الكندية،امس الثلاثاء، أنه بحلول الخامس من مايو المقبل، قد يموت ما بين 3277 إلى 3883 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، مشيرة إلى أنه بنفس التاريخ، يمكن تسجيل ما يناهز 66 ألف و835 حالة إصابة بالفيروس.

وقالت مديرة هيئة الصحة العامة في كندا، تيريزا تام، إن النماذج الأولية التي صدرت في التاسع من أبريل الجاري لم تتنبأ بعدد الوفيات في كندا، لكنها تقر بوجود عدد كبير من حالات التفشي التي تحدث في دور الرعاية طويلة الأجل، مضيفة أنه بحلول تلك المرحلة، من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بين 53196 و66385.

وأوضحت تام أن مفتاح الحد من العدوى والوفيات هو الحد من انتقال الفيروس، مشيرة إلى أنه في شهر مارس الماضي، نشر كل شخص مصاب الفيروس إلى 2.19 آخرين، في حين أن هذا الانتشار في الوقت الحالي انخفض ليصبح كل مصاب ينشره إلى أكثر من شخص واحد.

واعتبرت المسؤولة أنه من أجل وقف النمو الوبائي، يجب أن تتباطأ معدلات انتقال العدوى إلى أقل من واحد.

وسجلت كندا حتى اليوم ما لا يقل عن 49025 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 2700 حالة وفاة.

مسقط تقرر إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والخدماتية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية

قررت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث الية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، خلال اجتماعها امس الثلاثاء، إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والخدماتية، في ظل الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية، مع تأكيد تجنب التجمعات أيا كان نوعها لخطورتها في انتشار ونقل العدوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا القرار، الذي جاء بناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، يشمل "شركات الصرافة وورش إصلاح المركبات وإصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات ومعدات الصيد، وبيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي ، والأدوات المكتبية والمطابع (...) ومكاتب تأجير المركبات والمعدات والالات والمحاجر والكسارات".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات المسؤولة اشترطت لسير هذه الأنشطة الالتزام بالاحترازات الصحية من تباعد وضمان مسافة منة (2م)، وتوفير معدات الوقاية الشخصية (من معقمات وخوذات وقفازات وأقنعة الوجه)، وأيضا، وعلى الخصوص، تفعيل نظام المواعيد للعملاء، و"السماح بوجود زبونين كحد أقصى في نفس الوقت"، والعمل قدر الإمكان على استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية للحد من الاتصال البشري إلى الحد الأدنى.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة العمانية عن "إنهاء نقاط السيطرة والتحكم بين مختلف محافظات السلطنة اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الأربعاء"، مع تأكيدها إبقاء هذه النقاط على محافظة مسقط واستمرار عملها بذات الليلة المتبعة سابقا.

وأضافت أن العزل الصحي العام ما يزال يشمل "ولايتي مطرح ومسقط" وأحد الأسواق التجارية بولاية جعلان بوعلي (جنوب شرق) "الى إشعار اخر".

وكانت السلطنة اعتمدت جملة من التدابير الاحترازية، منها على الخصوص؛ تعليق الدراسة، وإيقاف جميع وسائل النقل العام، وإغلاق المساجد إلا لرفع الأذان، وجميع دور العبادة لغير المسلمين، والمجمعات التجارية والمطاعم والأسواق الشعبية، مع منع التجمعات في الأماكن العامة، وتعليق رحلات الطيران الداخلية والدولية، ما عدا رحلات محافظة مسندم (شمالا) ورحلات الشحن الجوي.

كوفيد-19 بالبيرو .. تسجيل 72 وفاة جديدة و2491 حالة إصابة إضافية

أكدت وزارة الصحة بالبيرو، امس الثلاثاء، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 854 حالة.

وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس بالبلد الجنوب أمريكي بلغ 31 ألف و190 شخصا، وذلك بعد تسجيل 2491 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وتابعت الوزارة أن عدد المصابين بكوفيد 19 الذين تماثلوا للشفاء بالبلد الجنوب أمريكي وصل الى 9179 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 20 ألف و48 حالة تليها كاياو (2933) ولامباييكي (1814) وبيورا (960) ولوريتو (881) ولاليبرتاد (585) وأنكاش (598) وأريكيبا (501).

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، اتخذت الحكومة البيروفية مجموعة من الإجراءات مثل فرض الحجر الصحي التي تم تمديده إلى غاية 10 ماي المقبل، وحظر التجول ليلا.

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" بالسودان إلى 318

أعلنت وزارة الصحة السودانية امس الثلاثاء ، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و 3 وفيات ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 318 حالة منها 25 وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان ، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس تراكميا بلغ منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، 289 حالة بالخرطوم ،و17 حالة بالجزيرة ، و3 حالات بكل من القضارف ونهر النيل ، فيما سجلت حالة واحدة بكل من ولايات النيل الابيض ، ووسط وشرق دارفور ، والبحر الاحمر، وسنار وغرب كردفان ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الان 10.

وفي المقابل ، تماثلت 10 حالات للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين 31 .وطالبت وزارة الصحة المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

"كوفيد-19" :جمهورية التشيك تمدد حالة الطوارئ حتى 17 ماي القادم

وافق مجلس النواب التشيكى ،امس الثلاثاء ، على تمديد نظام حالة الطوارئ ،الذي فرض في إطار الإجراءات الخاصة لمواجهة وباء الفيروس التاجي ،حتى 17 ماي القادم.

وكانت حكومة جمهورية التشيك برئاسة أندريه بابيتش تتطلع الى أن تمنحها السلطات التشريعية التفويض لإدارة الأزمات يمتد حتى 25 من ماي القادم ،إلا أنها لم تحصل على ما كانت ترغب فيه .

ووفقا للحكومة التشيكية ، تزامن التاريخ الذي اقترحته مع خطط تخفيف القيود المرتبطة بانتشار وباء "كوفيد-19 " ، وشدد مجلس الوزراء على أن أي رفض لطلب الحكومة يعني العودة إلى انتشار الوباء بشكل غير متحكم فيه في جمهورية التشيك.

وأشار معارضو تمديد نظام حالة الطوارئ إلى أن مجلس النواب يمكن أن يجتمع مرة أخرى في أي وقت لتغيير تاريخ نظام حالة الطوارئ ، لذلك ليست هناك حاجة لتمديد النظام حتى 25 ماي القادم.

كما أكدوا على أن مجلس الوزراء كان مسؤولاً عن الفوضى عند شرح قواعد إدخال قيود معينة، وأشاروا إلى عدم وجود مواعيد نهائية دقيقة تتعلق بوتيرة الخروج من الضوابط المتعلقة بحالة الطوارئ.

وأدخلت حكومة أندريه بابيش قوانين الطوارئ في 12 مارس الماضي، ومدد مجلس النواب صلاحيتها مرة واحدة حتى 30 أبريل.

وبحسب الحكومة، فإن طلب التمديد الحالي نتج عن قرار محكمة براغ ، التي قررت أن القيود المفروضة يجب أن تحظى بموافقة جميع الوزراء ولا يمكن تنفيذها إلا بقرار من وزير الصحة، وهو ما حاولت الحكومة القيام به.

أفغانستان: 125 إصابة جديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 1828 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية،امس اثلاثاء، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1828 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 125 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء بلغ حتى الآن 228 شخصا، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 60 حالة، مضيفة أن غالبية الإصابات سجلت بمدن كابول وقندهار وهرات.

وكان البنك الدولي خصص حوالي 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

كما وافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجول في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.