رحل النجم الهندي عرفان خان عن 54 عاما بعد تاريخ فني حافل أدخل فيه نكهة حداثية على أفلام حظيت بشهرة كبيرة ولعب بطولة أعمال في هوليوود منها (لايف أوف باي) "حياة باي" و(ذا نيمسيك) "مسألة اسم".

وأكد متحدث وفاته بعد صراع طويل مع المرض وقال إنه كان محاطا بأسرته عندما رحل عن عالمنا.

وقال المتحدث في بيان "خاض المعارك الكثيرة التي صاحبت الأمر"، مشيرا إلى تشخيص إصابة خان بنوع نادر من السرطان في 2018.

كان خان من أوائل الممثلين الهنود الذين تركوا بصمة واضحة في السينما الغربية متبعا خطى رواد مثل سعيد جعفري وروشان سيث وأوم بوري.