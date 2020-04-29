صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 أفريل 2020 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية.

وتضمنت القائمة الأسماء التالية:

صالح فرنسيس الحمدي، بنيروبي (جمهورية كينيا).

علي بن زرقة، بكوبنهاجن (مملكة الدنمارك).

محند صالح لعجوزي، بمسقط (سلطنة عمان).

صالح لبديوي، بفارصوفيا (جمهورية بولندا).

عبد الحميد عبداوي، بالكويت (دولة الكويت).

عبد القادر حجازي، بصنعاء (جمهورية اليمـن).

عزوز باعلال، بنيامي (جمهورية النيجر).

رشيد بن لوناس، أديس أبابا (جمهورية إثيوبيا).

محمد النذير العرباوي، بالقاهــرة (جمهـورية مصـرالعربية).

فريدة عيواز، بزغرب (الجمهورية الكرواتية).

بوجمعة دلمي، لدى البعثة الدائمة الجزائرية بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية).

الطاوس فروخي، بمدريد (مملكة إسبانيا).

أحمد بن يمينة، بالرباط (المملكة المغربية).

حسين مغار، بأوتاوا (كندا).

عبد القادر حجار، بتونس (الجمهورية التونسية).

لحسن بوفارس، بأنقرة (جمهورية تركيا).

صالح عطية، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة).

عبد العزيز سبع، بالدوحة (دولة قطر).

نور الدين سيدي عابد، بسانتياغو (جمهورية الشيلي).

بلقاسم سماعيلي، بأبوجا (جمهورية نيجريا الاتحادية).

أحمد بوزيان، ببيروت (الجمهورية اللبنانية).

محي الدين جفال، بكينشاسا (جمهورية الكونغوالديمقراطية).

عبد القادر مسدوة، بباريس (الجمهورية الفرنسية).

رابح فاصيح، بكوناكري (جمهورية غينيا).

عبد القادر دهندي، ببودابيست (جمهورية المجر).

صالح بوشة، بدمشق (الجمهورية العربية السورية).

عبد الناصر بلعيد، ببريتوريا(جمهورية جنوب إفريقيا).

إسماعيل علاوة، بموسكو (روسيا الفيدرالية).

فتيحة بوعمران، بلشبونة (جمهورية البرتغال).

محمد زيان حسني، ببوقوطا (جمهورية كولومبيا).