صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية وقرارات وزارية مؤرخة في 2 أفريل 2020، تتضمن إنهاء وتجديد انتداب قضاة مدنيين بصفتهم رؤساء للمحاكم العسكرية.

وتضمنت القرارات:

إنهاء انتداب الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة "الناحية العسكرية الرابعة"، ابتداء من أول ماي 2020.

تجديد انتداب كمال مصباح بصفته قاضيا رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة "الناحية العسكرية بالأولى"، لمدة سنة واحدة ابتداء من أول جويلية 2020.

انتداب رمضان شخوم بصفته قاضيا رئيسا للمحكمة العسكرية الرابعة بورڨلة "الناحية العسكرية الرابعة" لمدة سنة واحدة ابتداءً من 1 ماي 2020.

تجديد انتداب عبد الله شوادر بصفته قاض رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة "الناحية العسكرية الخامسة" لمدة سنة واحدة ابتداء من أول جويلية 2020.