غادر ستة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة، اليوم الأربعاء، مستشفى "يسعد خالد" لمعسكر بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب بيان لمديرية الصحة والسكان للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن تحاليل معهد باستور التي تلقاها مستشفى "يسعد خالد" مساء أمس الثلاثاء أكدت للمرة الثانية شفاء المرضى الـ 6 من فيروس كورونا ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى صباح اليوم.

وأشار ذات البيان إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين غادروا المستشفى المذكور بعد شفائهم منذ ظهور وباء كورونا،وصل إلى 33 شخصا حتى نهار اليوم. وسجل من جهة أخرى، شفاء عدد أخر من المرضى من فيروس كورونا المستجد، تمت معالجتهم على مستوى المستشفى المرجعي "يسعد خالد" لمعسكر حسب نتائج التحاليل المخبرية الأولى الصادرة عن معهد باستور وينتظر إجراء تحاليل مخبرية ثانية لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى.