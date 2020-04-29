قرر الطاقم الطبي المشرف على علاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحكيم سعدان ببسكرة السماح لخمسة عشرة مريضا بالمغادرة نحو بيوتهم بعدما تماثلوا للشفاء.

وذكرت مصادر استشفائية، أن المصابين كانت نتائج تحاليلهم إيجابية في بادئ الأمر مما أجبر خضوعهم للعلاج ببروتوكول كلوروكين، وقد قضوا أخمسة عشرة أيام بالمشفى المذكور.

ويجري في هذه الأثناء، إعداد الوثائق الإدارية التي تسمح بخروجهم نحو بيوتهم وسط فرحة عارمة الذين لم يصدقوا الأمر الذي وصفوه بالكابوس.

واللافت أن المغادرين اثنين منهم من عاصمة الولاية وعشرة ينحدرون من مدينة سيدي عقبة أصيبوا بعدوى الفيروس كما هو معلوم في مناسبة عزاء و تجمعهم علاقة قرابة فيما بينهم.

وبخروج هذا العدد فان المرضى الذين مازالوا تحت العلاج عددهم ثلاثون أغلبهم من سيدي عقبة وحالتهم مستقرة تبعث على التفاؤل.