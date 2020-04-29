تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية للأمن الولائي لمستغانم من توقيف شخصين يقومان بنشر محتويات إلكترونية بغرض الدعاية لتهريب الأشخاص عبر البحر، حسبما علم اليوم الأربعاء من الهيئة الأمنية المذكورة.

وأوضح نفس المصدر أن تحريات هذه الفرقة المختصة أفضت إلى الكشف عن هذا النشاط الذي يقومان به الموقوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عن طريق بث منشورات تروج للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر على غرار عرض صور للقوارب التي تستعمل في هذا النشاط غير القانوني.

وبعد رصد منشور في إحدى المجموعات المغلقة على "الفايسبوك" يعرض ناشره خدمة التوصيل إلى إسبانيا مقابل مبلغ مالي قدره 450 ألف دج باشر المحققون تحرياتهم التي مكنت من تحديد هوية الفاعل، يضيف ذات المصدر.

كما أفضت التحقيقات إلى الكشف عن محادثات بين هذا الفاعل وشخص أخر مقيم بولاية وهران والذي كان مكلفا بجمع الأشخاص الراغبين في الإبحار السري وكذا المساهمة في التنظيم والتدبير للرحلة البحرية التي كانت مقررة في غضون الأيام المقبلة.

وتم أيضا التعرف على هوية الفاعل الثاني الذي تم توقيفه بعد ذلك حيث اتضح أنه كان بدوره على تواصل مع أشخاص آخرين لتنظيم هذه الرحلة, يضيف نفس المصدر.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفان البالغ سنهما 20 و28 سنة تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق وأمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية بتهمة عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتهريب الأشخاص.