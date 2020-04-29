أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بسكيكدة عنصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 15 شخصا وحجزت 09 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و1.2 طن من المواد الغذائية و71200 لتر من الوقود بالإضافة إلى 21 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني 26 كيلوغراما من الكيف المعالج بسكيكدة، فيما تم حجز أربع بنادق صيد بدون وثائق وكمية من الخراطيش بكل من الجلفة وتبسة.