كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن موعد الإعلان الرسمي لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل لكرة القدم ربما سيكون يوم غد الخميس.

وذكرت صحيفة "شيلد غازيت" البريطانية: "الإعلان الرسمي لصفقة استحواذ الصندوق السعودي على نيوكاسل ربما سيكون في وقت مبكر من صباح يوم غد (الخميس)".

وتردد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، يعتزم استثمار 300 مليون جنيه إسترليني لشراء حصة بنسبة 80 بالمئة في نادي نيوكاسل.

ويجب أن تقرر الرابطة الإنجليزية، ما إذا كان الصندوق الاستثماري السيادي السعودي "متوافق مع المعايير التي تتبعها البطولة" قبل منحه الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي.

ويعد نيوكاسل الذي يلعب له الدولي الجزائري نبيل بن طالب على شكل اعارة من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.