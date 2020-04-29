اعتبر متوسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، عدلان قديورة، أن فكرة تأجيل أو إلغاء كأس إفريقيا للأمم القادمة (الكاميرون-2021) ستكون "خيارا صائبا" نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ورغم اعترافه بأهمية المنافسة، إلا أن الدولي الجزائري أشار إلى صعوبة تنظيم الدورة في وقتها المحدد (جانفي و فيفري 2021) نظرا لتوقف مختلف البطولات و تصفيات موعد الكاميرون.

وقال قديورة في تصريح خص به قناة "بي بي سي" : "أعلم أن كأس إفريقيا مهمة و تعود بالفائدة على الدول التي تنظمها، ولكن فيما يخص نسخة 2021، أعتقد أنه من الواجب أن تلغى أو تؤجل".

ويرى بطل إفريقيا-2019 أن الاضطرابات التي سبقت المنافسة، المقرر إجراؤها آنفا صيفا ثم شتاء و ظهور بعد ذلك فيروس كورونا المستجد، كفيلة لتبرير تأجيل أو إلغاء كأس إفريقيا بالكاميرون.

"حتى أكون صريحا، لن أتفاجأ لو تلغى أو تؤجل كأس إفريقيا-2021. هي فكرة يجب مناقشتها، فتنظيم كأس إفريقيا في 2021 سيكون صعبا جدا"، ختم يقول لاعب نوتنغهام فورست الانجليزي سابقا.

وينشط قديورة (34 سنة) حاليا في صفوف نادي الغرافة القطري الذي التحق به مباشرة عقب تتويج "الخضر" بالتاج القاري على حساب السنغال (1-0) في نهائي كأس إفريقيا 2019.

ويتواجد اللاعب الجزائري حاليا في فترة نقاهة تدوم ستة أشهر بعد العملية الجراحية التي خضع لها بسبب تمزق في الأربطة المعاكسة خلال آخر مباراة لفريقه أمام الوكرة لحساب البطولة القطرية.