شرع، اليوم وبصفة رسمية المخبر المركزي للبيولوجيا الطبية بالمركز الجهوي لمكافحة داء السرطان بباتنة على إستكمال إجراء تحاليل كورونا " كوفيد 19" بعد أن تحصل على إعتماد من وزارة الصحة رغم حصوله على الترخيص من معهد باستور منذ أسابيع .

الانطلاق الرسمي لأولى التحاليل كان بحضور والي الولاية "توفيق مزهود" حيث يضم المخبر المعروف وطنيا عتاد وأجهزة طبية متطورة كانت تستخدم لتحاليل إلتهاب الفيروس الكبدي و ويضم الطاقم الطبي خير الأطباء المختصين ويشرف عليهم البروفيسور "كاسح لعور أحمد" .

وقد عرف تأخر الحصول على الاعتماد بصفة رسمية بعض الصراعات على المستوى المحلي بين برلمانيين و طواقم طبية فصل فيه الوالي "توفيق مزهود" بعد تدخله لدى وزير القطاع بغية تسهيل المهام لهذه الطواقم الطبية وتسريع عمليات الكشف السريع بالولاية التي توقفت فيها حالات الوفيات في حدود 4 وفيات ، ما يعني وجود تحكم جيد في الوضعية ومتابعة لظروف التكفل الصحي ومراقبة حالات المصابين من طرف اللجنة الولائية ، في الوقت تبقى حالات المصابين في حدود المائة حالة بحسب معلومات "الخبر" .