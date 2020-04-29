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كورونا: 199 إصابة و7 وفيات جديدة

باتنة: مخبر مركز مكافحة السرطان يجري تحاليل كورونا

مجتمع
29 ابريل 2020 () - سليمان مهيرة
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شرع، اليوم  وبصفة رسمية  المخبر المركزي للبيولوجيا  الطبية بالمركز الجهوي  لمكافحة داء السرطان بباتنة على إستكمال إجراء تحاليل كورونا " كوفيد 19"  بعد أن تحصل على إعتماد من وزارة الصحة  رغم حصوله على الترخيص  من معهد باستور منذ أسابيع . 

الانطلاق الرسمي لأولى  التحاليل كان بحضور والي  الولاية "توفيق مزهود"  حيث يضم المخبر المعروف وطنيا عتاد وأجهزة طبية متطورة كانت تستخدم لتحاليل إلتهاب الفيروس الكبدي  و ويضم الطاقم الطبي خير الأطباء المختصين ويشرف عليهم البروفيسور "كاسح لعور أحمد" . 

وقد عرف تأخر الحصول على الاعتماد بصفة رسمية بعض الصراعات  على المستوى المحلي بين برلمانيين و طواقم طبية  فصل فيه الوالي "توفيق مزهود" بعد تدخله  لدى  وزير القطاع بغية تسهيل المهام لهذه الطواقم الطبية وتسريع عمليات الكشف السريع بالولاية التي توقفت فيها حالات الوفيات في حدود 4 وفيات ، ما يعني وجود تحكم جيد في الوضعية ومتابعة لظروف التكفل الصحي  ومراقبة حالات المصابين من طرف اللجنة الولائية ، في الوقت تبقى حالات المصابين في حدود المائة حالة بحسب معلومات "الخبر" .

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